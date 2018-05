Fasten während des Ramadans: Immer wieder Probleme an Schulen

Seit dem 16. Mai ist Ramadan, der Fastenmonat der Muslime. Für die Dauer einer Mondphase, also 28 Tage lang, dürfen Gläubige zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang nichts essen oder trinken. Dass das gravierende Auswirkungen auf den Körper haben kann, zeigte erst vor wenigen Tagen ein Fall im Burgenland. Ein 17-Jähriger erlitt am Donnerstagnachmittag einen Schwächeanfall, während er im Bezirk Jennersdorf mit seinem Moped unterwegs war. Er kam zu Sturz und brach sich das Schlüsselbein. Der Bursch aus Afghanistan gab später an, dass er den ganzen Tag über nichts Essbares oder auch nur Wasser zu sich genommen hatte.

Ähnliche Probleme gibt es auch an Schulen. Eigentlich sind Kinder und Jugendliche vom religiösen Zwang zu Fasten ausgenommen, so lange sie noch die Schule besuchen. In Wien wollen aber immer mehr junge Menschen an dem Ritual teilhaben. Heidi Sequenz, Lehrerin und Klubobfrau der Grünen Donaustadt, sieht die Entwicklung kritisch: „Die Lehrer machen sich alle Sorgen. Teilweise sind die Kinder erst 12 Jahre alt. Es ist sehr schädlich für den Körper, wenn man 16 Stunden lang keinen Schluck Wasser trinkt.“