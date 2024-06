Minderjährige im Freibad Traiskirchen belästigt: Zwei Festnahmen

Es handelt sich um zwei Asylwerber , bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag einen Heute-Onlinebericht. Bisher seien sechs Opfer ausgeforscht worden.

Zwei Männer sollen im Freibad von Traiskirchen (Bezirk Baden) mehrere Unmündige sexuell belästigt haben. Die Beschuldigten im Alter von 29 und 30 Jahren wurden festgenommen und in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Eine Anzeige in der Causa war am Dienstagabend vom Betreiber des Bades erstattet worden, hieß es seitens der Polizei. Weitere Ermittlungen waren am Freitag noch im Gange. Bei den Opfern soll es sich um fünf Mädchen und einen Buben handeln.