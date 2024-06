Grobe Missstände: Staatsanwalt ermittelt in Behinderteneinrichtung in NÖ

Die Vorwürfe lauten auf unter anderem auf Nötigung und Veruntreuung: Eine bekannte Betreuungseinrichtung für mehrfach behinderte und elternlose Menschen im südlichen Niederösterreich ist ins Visier der Behörden, Polizei und Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt geraten.

In dem Verein, in dem bis zu 50 Klienten an mehreren Standorten von knapp 50 Mitarbeitern betreut werden, ist es diese Woche zu einer Hausdurchsuchung durch Ermittler des NÖ Landeskriminalamtes gekommen.