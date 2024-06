Hass auf Elektroautos? Polizei jagt Brandstifter auf dem Fahrrad

Es ist sicher einer der mysteriösesten Fälle, den die Brandermittler des NÖ Landeskriminalamtes seit Jahren am Tisch haben. Ein Fahrrad fahrender Brandstifter hat in der Nacht auf den 25. April im Bezirk Mistelbach mit einem Schlag das wichtigste hab und Gut eines dort ansässigen Logistikunternehmens in Schutt und Asche gelegt.

Mit einem Benzinkanister am Gepäckträger seines Fahrrads hat der Unbekannte bei dem Zusteller gewütet und mit Hilfe von brennbarer Flüssigkeit 13, teils nagelneue Elektrotransporter in Brand gesteckt und abgefackelt. Der Schaden beträgt fast eine halbe Million Euro.