Tullner Forschungsinstitut IFA feiert Jubiläum

Das IFA Tulln dient als Schnittstelle der drei kooperierenden Universitäten (BOKU, Vetmed, TU) und ermöglicht es so, an vielen verschiedenen Themen zu forschen. Man beschäftigt sich am Institut mit Themen wie Lebensmittelsicherheit, Umweltmikrobiologie, Biogasproduktion oder auch Tierernährung.

Die Gründung des COMET-Kompetenzzentrums "Austrian Competence Centre for Feed and Food Quality, Safety & Innovation" im Jahr 2017 ist ein Beispiel für eine gelungene Kooperation. Unter der Leitung der Veterinärmedizinischen Uni, der BOKU, der FH Wels und künftig auch der TU Wien forschen hier mehr als 30 Industriepartner gemeinsam an Lösungen für eine zukunftsfähige Ernährung.

Und was nimmt man sich für die kommenden 30 Jahre vor? Die drei Kooperationspartner streben in jedem Fall an, maßgeblich an der Forschung zur Eindämpfung des Klimawandels beizutragen.

Von Stefanie Grasberger