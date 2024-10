Streit in Wiener Neustadt: 26-Jähriger bei Messerattacke verletzt

In einer Messerstecherei hat am Mittwoch in Wiener Neustadt eine tätliche Auseinandesetzung geendet.

Während einer Rauferei soll ein 30-Jähriger am Mittwochnachmittag ein Messer gezückt haben. Der 26-jährige Kontrahent des Mannes erlitt Stichwunden und Verletzungen an Schulter und Oberarm.