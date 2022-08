Messerattacken: Eine Frau tot, zweite von Polizisten gerettet

Eine 57-jährige Frau ist tot. Eine 45-Jährige verdankt es dem raschen Einsatz der Polizei, dass sie einen Messerangriff schwer verletzt überlebt hat. Binnen 48 Stunden ist es in Niederösterreich zu zwei erschütternden Bluttaten gekommen.

Der Notruf des 64-jährigen Ehemannes des ersten Opfers führte Polizeibeamte am Mittwoch in der Früh zu einem schmucken Wohnhaus an den Schlosssee in Oberwaltersdorf im Bezirk Baden – ein nobles Villenviertel unmittelbar neben dem bekannten Golfclub Fontana.

Der aufgebrachte Anrufer gab an, seine Ehefrau blutüberströmt im Bett gefunden zu haben. Rettung und Notarzt wurden sofort an die Einsatzadresse beordert, doch für Christine K. gab es trotz aller medizinischer Bemühungen keine Rettung mehr.