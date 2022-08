Femizide in Österreich: „Schweigen ist eine Zustimmung“

Der Fall der beiden Frauen reiht sich in eine traurige Statistik ein: Es wären der 22. und 23. Femizid in Österreich in diesem Jahr. Zum Vergleich: Laut Kriminalstatistik gab es im gesamten Vorjahr 29 weibliche Mordopfer.

Der bisherige Höchststand wurde 2018 mit 41 getöteten Frauen erreicht. Laut einer Analyse des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser werden mittlerweile etwa drei Frauen im Monat ermordet. Beim überwiegenden Teil der Frauenmorde habe ein Beziehungs- oder familiäres Verhältnis zwischen Täter und Opfer bestanden, heißt es.

"Massiver Hass"

„Wir haben gute Gesetze in Österreich, aber leider werden diese Gesetze nicht richtig umgesetzt“, sagte die Geschäftsführerin des Vereins, Maria Rösslhumer, am Freitag in der „ZIB Nacht“. Frauen würden immer wieder von den Behörden im Stich gelassen, in ihrer Situation nicht ernst genommen, nicht adäquat unterstützt.

Zudem herrsche in Österreich ein „frauenfeindliches System“: „Wir erleben immer wieder massiven Hass an Frauen, und der tagtägliche Sexismus spielt eine große Rolle.“ Das führe dazu, dass Gewalt akzeptiert werde. „Dieses Schweigen, das wir erleben – von der Regierung, von den PolitikerInnen – das ist eigentlich eine Zustimmung der Gewalt“, kritisiert sie.