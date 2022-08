Doppelmord vermutet: Zwei Frauen in Wien-Mariahilf tot aufgefunden

Am frühen Abend des gestrigen Donnerstags fanden Polizisten in einer Wohnung in Wien-Mariahilf, in der Mollardgasse, zwei junge Frauen im Alter von 15 und 32 Jahren. Dabei soll es sich um Mutter und Tochter handeln.

Tötungsdelikt vermutet

Die Polizei wurde verständigt, weil die beiden minderjährigen Söhne der Frau, sie sind sieben und neun Jahre alt, alleine bei einem Arzt waren. Als die Burschen von den Beamten zurückgebracht wurden, stand die Wohnungstür offen und sie machten die Entdeckung der Frauenkörper.