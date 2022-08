Auto in Tirol von Zug erfasst: Nun auch Vater verstorben

An einem beschrankten Bahn√ľbergang in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzb√ľhel) ist Mittwochnachmittag ein Auto von einem herannahenden Zug erfasst worden. Dabei kam ein vierj√§hriger Bub aus Saudi-Arabien ums Leben. Nun ist auch der 35-j√§hrige Vater des Kindes, der ebenfalls schwer verletzt war, ums Leben gekommen, berichtet die Polizei im Gespr√§ch mit dem KURIER.