Zwei Männer drohten ihren Ehefrauen in Wien mit dem Umbringen

Sollte sie noch einmal zurückreden, werde er sie umbringen, soll ein 37-Jähriger am Mittwoch im Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus zu seiner gleichaltrigen Ehefrau gesagt haben. Als kurz nach 16 Uhr mehrere Polizisten am Tatort eintrafen, verhielt sich der Mann auch ihnen gegenüber aggressiv, sodass er schließlich festgenommen wurde, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt und er wurde festgenommen.

Mit einem Brotmesser ging am selben Abend gegen 21.15 Uhr ein 67-Jähriger in Wien-Donaustadt auf seine 18 Jahre jüngere Ehefrau los, als diese über die Scheidung sprechen wollte. Auch er drohte ihr mit dem Umbringen. Er soll sie außerdem gekratzt haben, schreibt die Polizei in einer Aussendung. Auch er wurde festgenommen. Gegen ihn wurde zusätzlich ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

