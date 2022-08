Widersprüche zu Ukraine-Seminar der Wiener Polizei

Nachdem ein Video eines Ukraine-Seminars der Wiener Polizei mit russischen Aktivisten am Dienstag für „riesige Empörung“ bei ukrainischen Diplomaten gesorgt hatte, widersprechen einander die Landespolizeidirektion Wien und der „Koordinationsrat der Organisation russische Landsleute“ bei der Frage, ob die Veröffentlichung der am 29. Juni entstandenen Aufnahmen akkordiert war. Die Wiener Polizei distanzierte sich am Mittwoch via Twitter erneut von „subjektiven Darstellungen“.

Streit um Veröffentlichung

„Wir haben die exklusive Erlaubnis des österreichischen Innenministeriums bekommen, diese interessanten Aufnahmen zu veröffentlichen“, hatte der Koordinationsrat in einem russischen Facebook-Posting am Montag erklärt. Koordinationsrats-Chef Dmitri Jerochin erläuterte auf APA-Nachfrage am Mittwoch, dass diese Erlaubnis zu einer Verwendung auch im Internet mündlich von den Organisatoren des Seminars erteilt worden sei. Von allen Rednerinnen und Rednern sei zudem die schriftliche Erlaubnis zur Verwendung dieser Materialien eingeholt worden. Man habe mit der Veröffentlichung auf eine wichtige gesellschaftspolitische Diskussion hinweisen wollen, begründete Jerochin.