Ein Patient in Wien randalierte am Dienstagabend in Wien-Ottakring und attackierte eine Krankenschwester, schreibt die Polizei in einer Aussendung. Der 68-Jährige soll sie mit der Faust geschlagen haben. Die herbeigerufenen Polizisten griffen ein und zogen einen Amtsarzt hinzu, der den rabiaten Patienten untersuchen sollte.

Der gebürtige US-Amerikaner wehrte sich aber auch gegen die Untersuchung heftig und ging auf die Beamten los. Schließlich konnte der 68-Jährige überwältigt werden. Er wird auf freiem Fuß angezeigt. Sowohl die Krankenschwester als auch die beiden Polizisten wurden verletzt.

