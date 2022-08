Entgleisung am Semmering: Güterzug legt die Südstrecke lahm

Bei der Landespolizeidirektion NÖ lagen am Vormittag keinerlei Informationen über den Zugzwischenfall vor. Der gut gefüllte Intercity 533 von Wien nach Lienz in Osttirol war unmittelbar von der Entgleisung betroffen. Der Zug mit sieben Waggons hatte sich auf der Strecke hinter dem Güterzug befunden. Er musste zum Bahnhof Gloggnitz zurück geschleppt werden. Von dort wurden die Passagiere mit Bussen Richtung Mürzzuschlag weiter befördert.

Weitere Sperre nach Unfall

Ein Autounfall in Haslau an der Donau hat am Mittwoch zur Sperre der Pressburger Bahn (S7) geführt. Der Pkw hatte mit überhöhter Geschwindigkeit beim Überqueren der B9 auf den Gleisen aufgeschlagen und war gegen eine Betonschalthütte der ÖBB gekracht. Der 32-jährige Autolenker wurde schwer verletzt in das Spital nach Wiener Neustadt geflogen. Zwischen den Bahnhöfen Fischamend und Wolfsthal musste ein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden. Der Gleisschaden sollte laut ÖBB am Donnerstag wieder behoben sein.