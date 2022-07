Bahnunglück Münchendorf: Das Protokoll einer Todesfahrt

Zur Klärung der Ursache hat die Ermittlungsbehörde einen Sachverständigen für Bahnunfälle eingesetzt. Mit ihm wurde die Fahrt nachgeholt und die Geschehnisse rekonstruiert. Dabei hat sich folgendes Bild ergeben: Der REX 7657 der Raaberbahn mit knapp 70 Passagieren war am 9. Mai gegen 18.20 Uhr in Fahrtrichtung Wien unterwegs. Im Bahnhofsbereich von Münchendorf hatte der Lokführer die Geschwindigkeit vorschriftsmäßig auf 60 km/h gedrosselt. Dieses Tempo hat die „Ventus“-Garnitur auch auf der folgenden, 650 Meter langen „Schutzstrecke“ eingehalten, heißt es in den Unterlagen.

Fahrtenschreiber

Das Ausfahrsignal an der Stelle zeigte dem Unfallbericht nach zweimal „Grün“, also Strecke „frei mit 60 km/h“ an. Bis zum nächsten Hauptsignal hätte sich also am Tempo des Zuges nichts ändern dürfen. Laut der Aufzeichnung des Fahrtenschreibers wechselte der Lokführer jedoch in den Vollgas-Modus. Auf dem knapp einen Kilometer langen Abschnitt am Streckengleis 2 erreichte der Zug noch vor dem nächsten Hauptsignal fast 160 km/h. Dies war der Moment, an dem der Triebwagenführer den Fehler bemerkt haben dürfte. „Es wurde eine Schnellbremsung eingeleitet“, heißt es dazu in den Protokollen. Doch diese kam viel zu spät. „Der Zug hatte immer noch knapp 140 km/h, als er durch die Weiche 2 fuhr. Ein Gleiswechsel ist allerdings nur mit maximal 60 km/h möglich“, heißt es in den Papieren.

Alle sechs Wagen der Raaberbahn entgleisten. Der Triebwagen kippte zur Seite. Es dauerte über eine Stunde, bis der schwer verletzte Zugführer von den Einsatzkräften aus dem Wrack befreit werden konnte. Nach Operationen und Krankenstand wird der 52-Jährige erst im August von den Ermittlern des Landeskriminalamtes zu dem Unglück einvernommen.