Plagiatsforscher: Polizeidirektor Takács soll seitenweise aus Internet kopiert haben

Seit 1. Juli 2022 ist Brigadier Michael Takács Leiter der Bundespolizeidirektion in der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit, die im Innenministerium angesiedelt ist.

Jetzt gelangt der ehemalige Flüchtlingskoordinator nicht wegen polizeilicher, sondern wissenschaftlicher Belange in den Fokus.

Plagiatsforscher Stefan Weber hat die Master-Thesis von Takács zur Erlangung des akademischen Grades Master of Science in "Security and Safety Management", eingereicht im April 2006 an der Donau Universität Krems, mit dem Titel "Frauenschutz vor sexuellen Angriffen. Können Sicherheitsmaßnahmen Frauen vor sexuellen Angriffen schützen" untersucht.