Femizide: Gewaltprävention durch finanzielle Unabhängigkeit

Die Lilith Frauenberatung in Krems bietet allen Frauen, unabhängig von ihrem Alter, ihrer Kultur, Religion oder Staatsangehörigkeit die Möglichkeit zur persönlichen Beratung in allen Lebenslagen an. Die Beratungsstelle ist in drei verschiedene Bereiche aufgegliedert, die sich auf die unterschiedlichen Situationen beziehen:

"Frauenzimmer": psychosoziale Beratung, Rechtsberatung, Psychotherapie, Begegnungs- und Vernetzungsmöglichkeiten

"Arbeitszimmer": Einzelberatung für AMS-Kundinnen (Berufssuche, berufliche Umorientierung usw.)

"Wohnzimmer": Angebot von gesicherten Wohnmöglichkeiten für Frauen und Frauen mit Kindern

Nähere Informationen finden Sie hier