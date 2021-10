Bunte Abwechslung beim Langenloiser Herbst

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Kulturbranche hat während der Corona-Pandemie starke Einschränkungen erlitten. Und genau diesen Einschränkungen will man in Langenlois nun mit einem bunten Kulturherbst entgegenwirken. "Wir von KulturLangenlois haben uns dennoch entschlossen, den Langenloiser Herbst und die Adventveranstaltungen, wenn auch mit weniger Terminen als gewohnt, durchzuführen", sagt Robert Stadler, Geschäftsführer von KulturLangenlois.

Reichhaltiges Programm

Zwischen 30. Oktober und 30. November sind zahlreiche Kulturveranstaltungen aus den unterschiedlichsten Bereichen angesetzt. Die Auftaktveranstaltung "Der Mann im Blumentopf" findet am 30. Oktober um 19 Uhr im Langenloiser Arkadensaal statt. Das Publikum erwartet ein lustiger Abend mit der Komödie von Ronald Rudoll.

Am 5. November geht es weiter mit der Weintaufe des Philatelisten-Weines 2021, veranstaltet vom Briefmarkensammelverein Langenlois. Die Langenloiser Dialoge laden am 9. November in die Stadtbücherei ein, um über Utopien, Visionen und Träume zu sprechen. Philosophin Lisz Hirn diskutiert gemeinsam mit dem Publikum, Schülerinnen und Schülern der Mittelschule Langenlois.