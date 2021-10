Älteste Kirche in Krems erstrahlt in neuem Glanz

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Die Filialkirche St. Anton, welche seit dem Jahr 1977 im Besitz der Pfarre ist, wurde um 1200 errichtet und ist somit die älteste Kirche der Stadt Krems. Zu dieser Erkenntnis kam man erst im Laufe der bauhistorischen Untersuchung, welche wegen den geplanten Restaurierungsarbeiten veranlasst wurde. Vier Jahre später, sprich heute, ist die Restauration vollständig abgeschlossen und die Kirche wird so zu einem Juwel der Kulturgeschichte.

Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ) betont: "Besonders ist die Geschichte und Historie der ältesten Kirche der Stadt. Sie ist außerdem bis heute ein Haus des Willkommens für ausländische Menschen, die Hilfe und Schutz suchen".