Das Leben ist ein Traum: Kinderprogrmm im Haydn-Haus und in Krems

Dort, wo Joseph und Michael Haydn ihre ersten (künstlerischen) Schritte getan haben, werden am 23. und 24. Oktober wieder Kinder musikalisch und kreativ. Im Rahmen des aktuellen Programms der Haydnregion Niederösterreich gibt es im Haydn-Geburtshaus in Rohrau (Bezirk Bruck a. d. Leitha) für Kinder ab 7 Jahren einen Workshop zur Musikvermittlung. Die A-cappella-Band „Beat Poetry Club“ bestehend aus fünf Sängerinnen bearbeitet gemeinsam mit den Workshop-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern eines der berühmtesten Lieder Joseph Haydns, „Das Leben ist ein Traum“, und macht daraus eine „neue“, aktuelle Version, um diese im abschließenden Konzert gemeinsam zu präsentieren. Dabei werden die Fragen, wie ein Lied von Haydn heute klingen würde und wie ist es heute, ein Star zu sein, im Vergleich zu damals bearbeitet. Es wird an diesen Nachmittagen, gerappt, gesungen und getanzt. Nähere Informationen dazu gibt es unter: www.haydnregion-noe.at