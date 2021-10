Neues Kremser Jugendkulturzentrum wurde eröffnet

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Seit Ende Juni ist es fix: Das Kremser Jugendzentrum, das von dem Verein "Impulse Krems" geführt wird, zieht vom Pulverturm in den Stadtteil Mitterau.