Volkspartei Krems kritisiert Standort für neues Jugendzentrum

Noch ist gar keine Entscheidung getroffen, aber die Pläne für das neue Jugendkulturzentrum im Kremser Stadtteil Mitterau sorgen bereits für eine politische Debatte.

Am morgigen Mittwoch soll das Konzept in der Gemeinderatssitzung beschlossen werden. Zu dem Thema lädt die Stadt Krems Anrainerinnen und Anrainer zu einem Infotag am 6. Juli in die St.-Paul-Gasse. Derzeit ist geplant, dass das Zentrum im ehemaligen Kindergarten Mitterau 2 ensteht.

Bürgerbeteiligung

Doch nun kommt Kritik von VP-Gemeinderat Patrick Mitmasser: „Das ist die Interpretation der Bürgermeisterpartei von Bürgerbeteiligung. Sich zuerst einen Freifahrtschein zu holen und erst dann die Bürgerinnen und Bürger zu informieren."

Mitmasser habe laut eigenen Angaben das Gespräch mit der Mitterauer Bevölkerung gesucht. Diese würde die Vorgangsweise als Verhöhnung empfinden, sagt der Gemeinderat. "Sie wollen dieses Zentrum nicht am geplanten Standort.“