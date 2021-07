Neues Kremser Jugendzentrum trotz Kritik beschlossen

"Gute Idee"

Jugendgemeinderat Patrick Mitmasser (ÖVP) sprach sich ebenso gegen den Standort aus, betonte aber das Zentrum an sich für eine gute Idee zu halten. Doch die Anrainerinnen und Anrainer mit denen er gesprochen habe, seien verärgert. Etwa würden sie Lärmbelästigung befürchten. Mitmasser will sich auf die Suche nach einem neuen Standort begeben. Dies müsse in Einbeziehung der Bevölkerung passieren. In der weiteren Diskussion wurde Mitmasser von Gemeinderat Wolfgang Mahrer (KLS) vorgeworfen, er würde die Lösung für die Probleme der Jugendlichen auf den „Sankt Nimmerleinstag“ verschieben. Mahrer habe das Gefühl, dass hier bewusst Senioren und Jugendliche gegeneinander ausgespielt werden.

Vize-Bürgermeisterin Eva Hollerer (SPÖ) verwies darauf, dass Anrainer noch Möglichkeit hätten, Wünsche einzubringen. Außerdem sei das Zentrum nur dann offen, wenn Sozialarbeiter anwesend seien. Zudem gelte ein Alkoholverbot, genauso wie auch jetzt schon im Pulverturm. Der Beschluss für das neue Jugendkulturzentrum fiel mit Stimmenmehrheit von SPÖ, KLS und Grüne.