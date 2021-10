Verein Impulse Krems benötigt ehrenamtliche Unterstützung

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Der Verein Impulse Krems hat vor mehr als 20 Jahren begonnen, niederschwellige Jugendarbeit aufzubauen. Dabei handelt es sich um eine Anlaufstelle für Menschen mit Migrationshintergrund zwischen 12 und 24 Jahren.