So geht Schlager in der Wachau

Der kleine Ort Rossatzbach in der Wachau war am Wochenende der musikalische Hotspot in Österreich, dafür sorgten Chris de Burgh, Opus, DJ Ötzi, Nathan Evans, Majte Kelly, Francine Jordi und noch einige mehr. Moderiert wurde die „Starnacht aus der Wachau“, die in der neunten Auflage unter dem Motto „So geht Schlager!“ stand, von Barbara Schöneberger und Alfons Haider.