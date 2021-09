Kremser Gesundheitstechnologie soll internationalen Markt erobern

Nach der Schließung eines Werks der MAGINDAG (Magnesitindustrie AG) 1995, gründete die Wirtschaftsagentur Ecoplus am Standort noch vor der Jahrtausendwende das RIZ NÖ-Nord.

Ab 2000 wurde der Standort in mehreren Ausbaustufen immer wieder erweitert, um die hohe Nachfrage nach high-tech Laborräumlichkeiten und Büroräumlichkeiten zu decken. Insgesamt wurden seit dem Bestehen 14 Millionen Euro in das TFZ gesteckt. In die letzte Erweiterung (neue Forschungs- und Produktionsstätten für die Unternehmen Cells+Tissuebank Austria und die Fresenius Medical Care Adsorber Tec GmbH) floss rund eine halbe Million Euro.

Die vermieteten Räumlichkeiten bieten 28 Unternehmen im Spezialbereich der Forschung und Produktion biomedizinischer Produkte und patientenbezogener Präparate Platz. In enger Zusammenarbeit mit den Kremser Universitäten arbeiten am Standort auch 3.000 Studierende in den Technologiefeldern am Standort.