Alter Industriestandort ist neues Zuhause der Kremser Wirtschaft

Neben der am Standort vorhandenen Infrastruktur wie Anbindung an das Glasfasernetz, öffentliche Erreichbarkeit und dem Gastronomieangebot am Areal, schätzt Siedl den Austausch mit den anderen im Gewerbepark angesiedelten Unternehmen.

Innovative Zukunft

„Ich kann mir gut vorstellen, dass der Donau Gewerbepark zu einem Start-up-Center werden könnte“, so der Unternehmer. „Wenn das Umfeld passt, kann hier Innovation wachsen.“

Neben dem Ausbau von weiteren High-End-Büroräumlichkeiten möchte man diese Positionierung auch seitens der Eigentümer verfolgen. So überlege man in Zukunft auch günstige Coworking-Spaces für Einpersonenunternehmen zu etablieren. Platz sei laut Zellhofer noch genügend. So könnten im Bürobereich jederzeit noch je nach Größe zehn bis 20 Unternehmen einziehen.