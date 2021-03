Kriminalstatistik Krems: Gewalt zu Hause nimmt zu

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Was die Kriminalstatistik zum Vorjahr in Niederösterreich zeigt, ist auch im Bezirk Krems (Stadt und Land zusammen) zu erkennen. Denn die Gesamtzahl von angezeigten Straftaten in Niederösterreich ist von 67.122 im Jahr 2019 auf 61.364 im Jahr 2020, also um 11,1 Prozent, deutlich gesunken.

Das zeigt sich auch in der Stadt Krems: Dort sind die Straftaten von 3.723 auf 3.489 und somit um 6,2 Prozent ebenfalls gesunken.