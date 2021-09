Wie ein Rinderbauer zum Rinderretter wurde

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Hubert Gassners Rinder – optisch ähnelt keines dem anderen – trotten an den Weidezaun bei Rastenfeld (Bezirk Krems-Land), wenn er sie mit „Pupperl“ ruft. Sie wissen, sie bekommen mindestens eine Streicheleinheit von ihm. Heute gibt es aber auch Äpfel. „Seit 21 Jahren habe ich Rinder“, erzählt er. Bis 2014 war er ein „gestresster Biobauer mit Rindervermarktung“, heute ist er ein Biobauer mit Rindern. Sie werden nicht geschlachtet, sie dürfen leben.

Heute führt er den Lebenshof „RinderWahnSinn“ mit 60 Tieren, hinter dem ein Verein steht. Er erzählt, wie es zu „RinderWahnSinn“ kam. Am Anfang sei das „Rind“ gewesen – immer schon das ganze Jahr über auf der Weide, ernährt von Weidegras, Heu und Grassilage.