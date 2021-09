Der Mann hinter dem Kremser Parkour-Paradies

Parkour

Parkour bezeichnet das Laufen und Springen über Hindernisse. Bewegungen werden kombiniert, um möglichst effizient und kraftsparend von A nach B zu kommen. Beim Freerunning stehen weder Tempo noch Effizienz im Vordergrund, sondern Kreativität. Deswegen kombinieren Freerunner die Sprünge über Hindernisse mit Tricks wie Salti.

Angebote

In Niederösterreich gibt es zwei Outdoor-Parkour-Parks, einen in Krems und einen in St. Pölten. In anderen Landeshauptstäten gibt es ebenfalls welche.