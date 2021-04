Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Wer sich im Freerunning oder Parkour versucht, braucht neben Muskelkraft auch viel Balance und Präzision. Nun, da der Fallschutzbodenbelag nach einigen Verzögerungen aufgetragen wurde, können diese Faktoren sicher am Schwarzen Platz in der Kremser Mitterau trainiert werden.

"Ich freue mich sehr, dass das Projekt nach knapp drei Jahren Planung und Umsetzung nun fertig ist", meinte Manuela Leoni, am Dienstagfrüh bei der Eröffnung des Parks. Nachdem der Park am Mittwoch abgenommen wurde. Angestoßen durch die Idee des mittlerweile fertig ausgebildeten Parkour-Trainers Arno Fürnsinn, initiierte sie als Geschäftsführerin des Vereins Impulse Krems im Rahmen der mobilen Jugendarbeit "see you" das Projekt.