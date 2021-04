Krems wappnet sich für Tourismus: Neue Tafeln für Besucherlenkung

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

In normalen Zeiten gilt Krems und Stein zu den touristischen Hotspots des Landes. In der Hoffnung, dass das auch wieder so wird, wurden neue Informationstafeln angebracht.

Dafür hat das Stadtmarketing Krems die wichtigsten Knotenpunkte erhoben. Mit den Tafeln will man Besucherinnen und Besucher gezielt ansprechen und durch Stein, Krems und die Innenstadt lenken.