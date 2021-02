Ehen, Altersstruktur, Wachstum: So lebt es sich im Bezirk Krems

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Tourismus-Hochburg, Kulturschatz und Weinregion. Die Stadt Krems gilt mit ihrer Umgebung als vielschichtig und lockt unzählige Touristinnen und Touristen an. Aber wie lebt es sich dort? Wie alt ist die Bevölkerung in den einzelnen Gemeinden des Bezirks? Wie viele Menschen zieht es nach Krems und in die umliegenden Gemeinden und wie viele weg von dort?

25.036 zählt die Stadt Krems seit vergangenem Jahr. Krems an der Donau ist die fünftgrößte Stadt in Niederösterreich (nach St. Pölten, Wiener Neustadt, Klosterneuburg und Baden).

In den vergangenen 150 Jahren ist die Bevölkerungszahl um 39 Prozent gestiegen. In den letzten zehn Jahren waren es vier Prozent. Im Vergleich: In St. Pölten hat sich die Bevölkerungszahl in den vergangenen Jahren zwischen 0,4 und 1,4 Prozent pro Jahr erhöht.