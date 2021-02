Briefe, Zeichnungen, Zeitungen: Ein Kunstwerk aus Kremser Geschichten

Die Künstlerin ist offen, für alles, was ihr mitgebracht wird, denn sie schätze die Herausforderung, mit dem Unerwarteten umgehen zu müssen. "Die Qualität des Kunstwerks wird also auch von der Großzügigkeit der Leute abhängen. Nicht nur für die Spende, sondern auch für die Zeit, die sie für die Trennung aufwenden. Ich hoffe, dass es auch als eine Gelegenheit gesehen werden kann, dem vielen Material, das seit Jahren in Kellern, Dächern und Schubladen liegt, einen Sinn oder Wert zu geben. Das ist genau das, womit ich arbeite: einen Platz für vergessene Dinge zu finden", mein die Wahl-Kremserin.

Von der Groß- in die Kleinstadt

Den Weg von ihrer ursprünglichen Heimat Sao Paulo in Brasilien nach Krems fand Adriana Affortunati über ihre Arbeit. Als sie erstmals im Sommer 2018 im Rahmen des Residence Programms hier her kam, war sie von der lokalen Architektur und Geschichte so inspiriert, dass die zwei Monate Residenz nicht ausreichten, um alle ihre Projekte zu realisieren.

"Ich komme aus einer riesigen Stadt und brauchte eine Pause von dieser chaotischen Realität", erzählt sie. "Jahrelang habe ich versucht, in anderen Kleinstädten zu leben, aber ich musste zum Beispiel reisen, um eine Ausstellung zu sehen. Krems bietet alles, was ich brauche. Ich habe nicht das Bedürfnis, woanders hinzugehen."

Beziehung zur Galerie

Die Inspiration für „Arkade“ entsprang ihrem zukünftigen Ausstellungsort, der galeriekrems. „Meine Kunstwerke stellen eine wichtige Beziehung zu dem Raum her, in dem sie platziert sind“, erklärt Affortunati. Die Architektur werde dadurch Teil des Projekts. So bezieht sich auch „Arkade“ auf die Fenster des Galerieraums und die Architektur des Gebäudes .

„Da sich die Galerie in der Stadtbücherei befindet, habe ich mich entschieden, Papier und lokale Geschichte als Hauptmaterial für diese Ausstellung zu verwenden.“

Ab Montag darf die Stadtbücherei und so auch die galeriekrems wieder öffnen. Die laufende Ausstellung von Florian Nährer wurde bis 18. Februar verlängert, ab 25. Februar soll nun auch „Arkade“ zu sehen sein.

www.museumkrems.at