Parkour- und Freerunning-Park von und für die Kremser Jugend

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden

Am Schwarzen Platz in der Kremser Mitterau entsteht ein Raum für freie Bewegung und Sport. Der vom Sporttrainer Arno Fürnsinn initiierte Bau des Parkour- und Freerunningparks ist fast abgeschlossen.

Jugendliche planten mit

In die Planung wurden der für die Jugendarbeit in Krems zuständige Verein Impulse und die Kremser Jugendlichen eingebunden: Allen voran der Schüler Moritz Reichebner. Finanzielle Unterstützung kam seitens des Lions Clubs Krems, der Kremser Bank und der Baufirma Schubrig.

Die Sportanlage soll eine weitere Bereicherung des umfangreichen Sport- und Freizeitangebots im bevölkerungsreichsten Stadtteil von Krems darstellen. Die Bauarbeiten wurden zwar durch die Corona-Lockdowns und den ausgesetzten Präsenzunterricht in der HTL leicht verzögert, stehen nun aber knapp vor dem Abschluss.