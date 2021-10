Umfrage: Kremser Schulen erreichen hohe Elternzufriedenheit

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

„Kinder, die sich in der Schule wohlfühlen, lernen auch besser und mit größerem Erfolg", sagt Kremser Bildungsstadträtin Sonja Hockauf-Bartaschek über die Ergebnisse der erstmals durchgeführten Elternbefragung. 98 Prozent der teilnehmenden Volksschul-Eltern sagen, dass sich ihr Kind in der Schule wohl fühlt und auch 86 Prozent der Mittelschul-Eltern stimmen zu. Außerdem werde das Lehrpersonal in hohen Tönen gelobt, insbesondere der familiäre und individuelle Umgang mit den Kindern. Auch das Bildungsamt erhielt bei der Befragung, welche nun jährlich wiederholt werden soll, gute Noten.

„Dieses Ergebnis freut uns natürlich als Schulerhalter sehr, weil wir sehen, dass unsere öffentlichen Schulen exzellente Arbeit leisten“, heißt es von Bürgermeister Reinhard Resch (SPÖ).