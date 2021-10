Erfolgreiche Schule: „So viele Preise wie noch nie“

Die Mühen, Entbehrungen und Ausfälle des vergangenen Pandemie-Jahres bleiben unvergessen. In der Höheren Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft (HLUW) in Yspertal im südlichen Waldviertel werden sie aber durch tolle Erfolge bei Schulwettbewerben gemildert. „Wir haben so viele Auszeichnungen an die Schule geholt wie noch nie“, ist Schulleiter Gerhard Hackl stolz.

Beim renommierten Bewerb „Jugend innovativ“ holten sich zwei Schüler den Wissenschaftstitel mit einer Studie über die Radioaktivität von Süßwasser- und Meeresfischen. Platz drei und fünf gingen übrigens ebenso ins Yspertal.

Mit ihrer Diplomarbeit zu einem „intelligenten Komposter“, der Daten auf die Handys liefert, sicherten sich Yspertal-Absolventen den „Energy Globe Award“ für das beste Umweltprojekt. Und mit ihrer Arbeit über die Auswirkungen des Gletscher-Vlieses auf Ökologie und Tourismus holte ein anderes Team den Young Scientist Energy Award der Tiroler FH Kufstein nach Niederösterreich. Zur Teilnahme an diesem Bewerb waren 1.200 Schulen aus Mitteleuropa eingeladen.

Die Preise sind für den Direktor willkommene Gradmesser für den Innovationsgeist, den man in der berufsbildenden Schule mit Maturaabschluss pflegt. Mit dem einzigarten Unterrichtsmix aus Nachhaltigkeit, Umweltschutz sowie technischem und wirtschaftlichem Handeln hat die Schule ein österreichweites Alleinstellungsmerkmal.