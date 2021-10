Kulturmanager Gessl: „Das ist eine Überlebensfrage"

Es reiche nicht, dass einfach die Türen aufgemacht werden. Die Strategien müssten dementsprechend in der Kundenakquise, in der Kommunikation, in der Angebotsentwicklung überdacht werden. Man müsse bestehendes Publikum zurückholen und über neues Publikum nachdenken. „Wir müssen raus aus unseren Elfenbeintürmen. Kultur lebt von öffentlichen Mitteln, lebt von der Relevanz, von der Akzeptanz der Gesellschaft und der öffentlichen Hand. Wenn keine Leute kommen, verlieren wir letztlich unsere Legitimation, nach Fördermitteln zu schreien“, sagt Paul Gessl.

Gerade die öffentliche Hand hat momentan das Problem, dass die Covid-Krise ein großes Loch in die Budgets gerissen hat. Die Folge: Zur Sanierung des Haushalts muss auch gespart werden, was letztlich auch die Kultur treffen wird. Für Paul Gessl ist klar, dass auch die Kulturbetriebe – in der NÖKU sind rund 35 vereinigt – ihren Beitrag leisten müssen. Aber das Landesbudget über die Kultur zu sanieren, das werde nicht gehen. Gessl: „Hat die Kultur einen Beitrag zu leisen? Ja, selbstverständlich. Aber eine Sanierung ist nicht mit der Kürzung von Kulturbudgets möglich.“ Die NÖKU erhalte für den Betrieb der vielen Kulturinstitutionen in Niederösterreich nicht einmal 0,5 Prozent des Landesbudgets.