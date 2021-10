Die „Schatzhüter“ von der „Sonneninsel“

Goldener Sonnenglanz

Sip hat auch einen Verdacht, in welche Richtung der Kult ging: „Gold hat die Farbe der Sonne und auf der Schale finden sich auch Verzierungen, die Sonnenstrahlen darstellen dürften“. Waren also die alten Ebreichsdorfer Sonnenanbeter? Ein „regionales Produkt“ dürfte die Schale jedenfalls nicht sein. Die Archäologen vermuten, dass sie importiert wurde. Und zwar aus dem Norden, denn in Skandinavien und Norddeutschland sind derartige Gegenstände schon entdeckt worden. Was auf „intensive Handelsbeziehungen“ hindeuten würde.

Auf einem sieben Hektar großen Areal wurde gegraben und die Siedlung aus der Urnenfelderzeit freigelegt. Zwei Gebäude haben dabei das Interesse besonders geweckt: Einerseits eine Halle, die „Hinweis auf einen Versammlungsort sein könnte“, so Alexander Stagl von der Firma Novetus, die mit der Ausgrabung betraut war. Und dann das „Goldhaus“, wo der Schatz entdeckt wurde.