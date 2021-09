Archäologen entdecken in Ebreichsdorf einen Goldschatz

Insgesamt fünf Objekte umfasst der Goldschatz. Herausragend: Eine fein verzierte goldene Schale mit konzentrischen Zierbändern, Kreismotiven und einem sternförmig gearbeiteten Boden.

So weit südlich habe niemand mit einem derartigen Goldfund gerechnet, sagt Binder und berichtet über die Fundumstände: „Seit Jahrzehnten wird hier gepflügt, das Schatzdepot dürfte durch den Pflug bereits einmal verlagert worden sein. Es liegt also nicht mehr exakt an seinem originalen Ort.“ Denkbar ist, dass die Objekte in einer Grube versteckt wurden.