Magna Racino: Große Erwartungen an Bremer Milliardärsfamilie

Noch weiß niemand genau, was die wohlhabende Familie mit dem Racino vor hat, aber die Erwartungen sind groß. „Das Magna Racino ist nicht nur für den Pferdesport, sondern auch für den Tourismus in dieser Region von großer Bedeutung. Der Name Lürssen bürgt für allerhöchste Qualität. Natürlich haben wir auch die touristischen Aktivitäten der Familie in Kroatien und Wien genau verfolgt. Meine Hoffnung ist, dass dieses Investment der erste große Schritt eines nachhaltigen und noch größeren Engagements der Firmengruppe Lürssen in NÖ ist“, sagt Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP).

Für Ebreichsdorfs Bürgermeister Wolfgang Kocevar (SPÖ) sei es wichtig, dass das Gelände auch weiterhin genutzt wird und das es nicht zu einer verlassenen Ruine wird. Fest stehe aber, dass die Lage neben der Autobahn und dem Natura 2000 Gebiet, sowie die Widmung des Geländes, nicht viele Möglichkeiten einer Neunutzung zulasse. „Wir warten jetzt also als Gemeinde, welche Pläne der neue Eigentümer hat. Was wir dort auf keinen Fall wollen, ist ein großflächiger Wohnbau“, so Kocevar.