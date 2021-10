Mut zur (Park-)lücke im südlichen Wiener Umland

In Mödling sei man in vergangenen Jahren mit einem anderen Parkplatz-Problem konfrontiert gewesen. „Manche Bauherren haben Stellplätze in Tiefgaragen geschaffen, aber ohne Verpflichtung, diese auch in Anspruch zu nehmen.“ Dies habe zu einem geschätzten Leerstand von rund 200 Tiefgaragenplätzen geführt, die nicht genutzt werden. Derzeit sei jedoch in zentrumsnahen Tiefgaragen ein starker Zulauf zu verzeichnen. „Mittlerweile werden Wohnungen oft schon in Verbindung mit einem Abstellplatz verkauft, was ich sehr begrüße“, so Hintner, der betont: „Es gibt kein Anrecht auf einen öffentlichen Stellplatz für ein privates Fahrzeug.“