Liebesgruß an die Welt und Sugo Amore zum Valentinstag

Alle im Rathauspostfach landenden Bilder und Videos werden dann auf die St. Valentiner Instagram-Seite hochgeladen, um möglichst vielen Interessierten Freude zu bereiten, kündigt Haider an. Dass 38 Valentinskarten postalisch bereits wieder zurückkamen, weil die Corona-Pandemie eine Zustellung in Neuseeland oder in Kasachstan verhinderte, erschüttert ihre Euphorie nicht. „Die Lage bessert sich täglich, wir schicken die Karten noch einmal los“, kündigt sie an.

Nicht entmutigen lässt man sich auch in der Stadt selbst durch die aktuell unerfreuliche Infektionslage. Im Gegenteil: Sechs Gastrobetriebe kredenzen am Wochenende und am Valentinstag spezielle feine Menüs zum Sonderpreis.