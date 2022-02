Helga Krismer: „Die ÖVP sitzt nicht mehr so fest im Sattel“

Es ist nicht einmal mehr ein Jahr bis zu den kommenden Landtagswahlen in Niederösterreich. Falls regulär im Jänner 2023 gewählt wird. Die Grünen sind derzeit allerdings die einzige Landtagspartei, die bereits ihre Kandidatenliste erstellt hat. Spitzenkandidatin ist wieder Landessprecherin Helga Krismer. Sie rechnet nicht mehr damit, dass die ÖVP wieder ihre absolute Mehrheit behalten kann, wie sie in einem KURIER-Talk auf SchauTV erklärt.

Krismer verweist dabei auf eine Umfrage im Vorfeld der Wahl in Waidhofen an der Ybbs, bei der die Impfgegner-Partei MFG noch gar nicht aufgeschienen war. „Da hat es schon die Hinweise gegeben, dass die ÖVP nicht mehr so fest im Sattel sitzt“, sagt Krismer. Überhaupt gebe es momentan kaum eine Umfrage, die darauf hinweist, dass die Volkspartei noch die absolute Mehrheit hätte.

Deswegen glaubt die grüne Spitzenkandidatin auch nicht an vorgezogene Neuwahlen. Krismer: „Man kann davon ausgehen, dass die ÖVP es noch auskosten will, die absolute Mehrheit zu haben. Deswegen denke ich, es wird ein relativ später Wahltermin.“ Und falls nicht, sei man ja gerüstet: „Um gewappnet zu sein, haben wir uns als Partei relativ früh auf den Weg gemacht. Wir sind ab Herbst eigentlich schon startklar.“