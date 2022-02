Pielachtaler Dirndlkirtag kehrt nach zwei Jahren Pause zurück

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Zwei Jahre ist es her, dass im Pielachtal zuletzt die Ernte der Dirndl (Kornelkirsche) mit dem Dirndlkirtag gefeiert wurde. Am 24. und 25. September diesen Jahres soll das Großevent zu ehren der "Markenfrucht" des Tals wieder stattfinden, wie am Montag bekannt gegeben wurde.

Ein Monat im Zeichen der Dirndl

In der Austragungsgemeinde Rabenstein an der Pielach kann man das Fest gar nicht mehr erwarten: "Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause freuen wir uns sehr, wenn der Dirndlkirtag heuer endlich wieder stattfinden kann. Die ersten Vorbereitungen dafür sollen in Kürze starten", so Bürgermeister Kurt Wittmann, der auch Obmann der Regionalplanungsgemeinschaft Pielachtal ist.

Die im Jahr 2020 erstmals initiierten Dirndltaler Erlebniswochen sollen durch das Fest aber nicht ersetzt werden. "Die Erlebniswochen sollen den Dirndlkirtag als eine Art Countdown einläuten. Wir und alle Besucher können sich also auf einen ganzen Monat im Zeichen der Dirndl freuen - mit dem prestigeträchtigen Dirndlkirtag in Rabenstein als finalem Höhepunkt", ergänzt Andreas Purt, Geschäftsführer von Mostviertel Tourismus.