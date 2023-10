Niederösterreicherin tot aufgefunden: FPÖ-Politiker gilt als Verdächtiger

Das Auto des tatverdächtigen Ex-Partners dürfte in den Weingärten in Langenlois zurückgelassen worden sein, darin soll sich ein Abschiedsbrief befunden haben, wie aus Polizeikreisen zu erfahren war.

➤ Zwei Frauenmorde in Wien in weniger als 24 Stunden

Es wäre heuer in Österreich bereits der 24. Frauenmord. In Österreich gibt es mehrere Angebote, wenn man mit Gewalt konfrontiert ist. Die Frauenhelpline ist rund um die Uhr – 365 Tage im Jahr – anonym, mehrsprachig und kostenlos erreichbar. Es werden Erst- und Krisenberatung sowie rasche Hilfe in Akutsituationen angeboten. Im Bedarfsfall kann an regionale frauenspezifische Gewaltschutzeinrichtungen und Beratungsstellen verwiesen werden. Erreichbar unter 0800 222 555.

➤ Femizide in Österreich: „Schweigen ist eine Zustimmung“