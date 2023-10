Frauenmorde in Österreich: „Gewalt in der Privatsphäre ist nie privat“

Das sind die Punkte, die ausschlaggebend sind?

Es gibt dazu eine Studie des Instituts für Konfliktforschung, das fünf Jahre an Frauenmorden untersucht hat, 2016 bis 2020. Es wurden mehrere Risikofaktoren gefunden, warum die Quote an Femiziden relativ hoch ist in Österreich. Fast jeder Femizid hat eine Gewalt-Vorgeschichte, der Mord ist meist die letzte Eskalationsstufe. Jede vierte Frau hat im Vorfeld den Täter schon mal angezeigt wegen Gewalt, bei 20 Prozent hat es bereits eine Wegweisung und ein Betretungsverbot gegeben.

Welche Gründe geben Gewalttäter an?

Die Hauptgründe sind Eifersucht und Geld. Eifersucht ist ein Ausfluss des Rollendenkens: Ich bestimme darüber, ob meine Frau sich trennt oder nicht. Egal, welches Motiv der Täter äußert, nichts kann Gewalt oder Mord rechtfertigen.