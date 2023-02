Hilfe bei Gewalt in Beziehung: In Wien eröffnete fünftes Frauenhaus

Begonnen hat es im Herbst 1978: In einer Altbauwohnung im 9. Bezirk eröffnete das erste Frauenhaus Wiens. „Wer kam, wurde aufgenommen“, erzählt Andrea Brem, Geschäftsführerin vom Verein Wiener Frauenhäuser. Man musste improvisieren, teils schliefen Frauen auf Matratzen auf dem Boden. Mittlerweile gibt es 30 Frauenhäuser in ganz Österreich, in Wien eröffnete zu Jahresbeginn das fünfte Frauenhaus. Auf dem Boden schlafen muss heute niemand mehr, jede Frau bekommt eine Wohneinheit für sich und ihre Kinder. Und noch immer gilt: „Wir weisen keine Frau ab.“

50 Plätze bietet das neueste Frauenhaus in Wien, rund die Hälfte davon sind bereits belegt. Wo sich Frauenhäuser befinden, wird nicht öffentlich bekannt gegeben, um die Bewohnerinnen nicht zu gefährden.