Kremser Altstadt lockte im Advent 400.000 Gäste

Der niederösterreichweite Trend bestätigte sich heuer auch in Krems, wie eine Bilanz des Stadtmarketings nun zeigt. Zwischen dem 24. November und dem 22. Dezember konnten in der Altstadt heuer rund 405.000 Besucher begrüßt werden, wie einer Erhebung anonymisierte Handydaten in Kooperation mit A1 zeigte.

"Eine wöchentliche Kundenfrequenz von 100.000 Besucherinnen und Besucher liegt österreichweit im Spitzenfeld“, sagt Horst Berger, Geschäftsführer vom Kremser Stadtmarketing.