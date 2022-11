Wo in Krems und der Wachau die schönste Adventstimmung herrscht

Krems und die Wachau haben in der Weihnachtszeit sehr viel zu bieten. Davon kann man sich diesen November und Dezember wieder überzeugen. Nachdem in den letzten beiden Jahren aufgrund der Corona-Pandemie viele Märkte abgesagt werden mussten, ist es aber vielleicht gar nicht so leicht, einen Überblick zu finden, wo man überall die besinnliche Zeit genießen kann. Deswegen kommen hier neun Tipps, für schöne Adventmärkte und Veranstaltungen in der Region.